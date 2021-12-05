هل وصل المتحور "أوميكرون" إلى العراق؟.. وزارة الصحة توضح

كشفت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن الإجراءات التي تعتمدها في رصد سلالات كورونا، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور "أوميكرون" حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، قوله إن "الفحوصات التي يتم بموجبها كشف جميع سلالات كورونا موجودة في مختبرات الوزارة، أما نوع السلالة فيتم الكشف عنها من خلال الفحص المركزي فقط".

وأضاف أن "كشف السلالة في المختبر المركزي يعد كافيا، وليس شرط وجودها في جميع المختبرات"، مشيرا إلى أن "نماذج تصل من المحافظات بصورة مستمرة، ويقوم المختبر المركزي بدراسة هذه السلالة".

وأكد أنه "لم يتم حتى الآن تشخيص أي حالة لسلالة أوميكرون"، لافتا الى أن "السلالة الغالبة في العراق هي دلتا".

الموجة الرابعة

وتوقعت وزارة الصحة، السبت، دخول العراق موجة رابعة من جائحة كورونا في الربيع المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن متحور أوميكرون الجديد سيدخل البلاد كغيره من المتحورات، مؤكدة أن التطعيم باللقاح والجرعة المعززة سبيلان مهمان لمواجهته.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "العراق في نهاية الموجة الثالثة، لكن بالمقابل هنالك دول دخلت بموجتين رابعة وخامسة، ومن المحتمل أن ندخل بالموجة الرابعة في الربيع المقبل".

وأوضح أن "استعدادات وزارة الصحة جيدة جدا للموجة الرابعة، والدخول فيها مسألة وقت. عدد الإصابات وتطورها لوفيات يعتمد على التزام المواطنين بالوقاية والتطعيم، فضلا عن تلقي الجرعة الثالثة المعززة/ وقد نحتاج لجرعة رابعة وهذا يبقى بحسب تقييم الوضع الوبائي".