العراق يعلن إعادة مئات المهاجرين من بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن العراق، مساء أمس السبت، إعادة المئات من المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. كما أكدت سلطات مطار مينسك الدولى إقلاع طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من العاصمة البيلاروسية باتجاه إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.





وقالت السلطات البيلاروسية إن الطائرة، وهى من طراز بوينج (400-747) كانت تحمل على متنها 419 مواطنا عراقيا، بينهم 4 أطفال.

وحسبما ذكرت مصادر بيلاروسية، فإنه تم إعادة أكثر من ألفى شخص فى غضون الأسابيع القليلة الماضية، فى حين لا يزال الكثير من الأشخاص يقيمون فى مأوى للطوارئ فى مركز للخدمات اللوجيستية فى قرية بروزجى على الحدود البولندية.

وأظهر الصور التى نشرتها وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، اليوم، أطفالاً يرفعون ملصقات وسط أجواء ثلجية على الحدود، ويطلبون مساعدة بابا الفاتيكان فرنسيس.

ويسعلا الآلاف من المهاجرين واللاجئين عبور حدود الاتحاد الأوروبى من بيلاروس منذ أسابيع، باتجاه بولندا أو دول البلطيق. فيما يتهم الاتحاد الأوروبى بيلاروسيا بالسماح للمهاجرين بدخول بلاده ثم الاستمرار فى العبور حتى حدود الاتحاد الأوروبى فى محاولة لخلق أزمة مهاجرين جديدة، وهو ما نفاه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.