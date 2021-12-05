روسيا: الحديث عن غزو أوكرانيا كاذب وتقييمات هستيرية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، شدد سفارة موسكو لدى واشنطن على أن جميع تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الغزو الروسى المزعوم والوشيك لأوكرانيا "كاذبة" وما هى إلا "تقييمات هستيرية".
ويأتى بيان السفارة الروسية ردًا على طلب من مكتب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى واشنطن، قائلة إن "روسيا لا تشكل أى خطر على أى دولة، ويعتبر نشر القوات الروسية على الأراضى الوطنية، حقًا سياديًا لنا، وهو أمر لا يعنى الآخرين".
وأشار البيان الروسى إلى أنه "من المعروف أن دول الناتو بالذات، تنقل بشكل متهور قواتها المسلحة وبنيتها التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية. وفى الربيع الماضى، تبين أن التقييمات الهستيرية للمسؤولين الأمريكيين حول غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا كانت كاذبة".
وأكدت السفارة الروسية أن كل ما يتعين على واشنطن القيام به الآن، هو إجبار السلطات الأوكرانية على تنفيذ اتفاقيات مينسك.
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