نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 وشروط التسجيل في منصة حكومتنا لدعم الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة الليبية تفعيل رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 عبر منصة حكومتنا الليبية الإلكترونية hakomitna بعد انشاء خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب، والتي يمكنهم الحصول عليها من خلال منظومة صندوق دعم الزواج عبر المنصة الإلكترونية حكومتنا ومن خلال هذه الخدمة يتم مساعدة الشباب المقبلين علي الزواج ، وعندما تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعلنة، يتم منحهم الدعم المقدم من الحكومة.

شروط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

هناك عدة شروط لابد من توافرها في المتقدمين من أجل التسجيل في منحة الزواج 2021 التي تقدمها وزارة الشباب الليبي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

لابد ان يكون المتقدم قد تم عقد قرانه بالفعل لكي يحصل علي هذه المنحة.

يٌمنح هذا الدعم للشباب المتقدم في السن .

لابد أن تكون الزوجة ليبية الجنسية ، لكي يتمكن الشاب من الحصول علي المنحة المالية المٌقدمة وزارة الشباب.

كيفية التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

خصصت الحكومة الليبية رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 خاصآ من خلاله يتم تسجيل المتقدمين الذين يريدون الحصول علي المنحة المالية المقدمة من قبل وزارة الشباب الليبية ، لمساعدة الشباب الليبي في الحصول علي الدعم المقدم لمساندتهم في تحمل أعباء الزواج ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويمر بها الشباب خاصةً.

ولكن يجب أن يتم استيفاء جميع الضوابط و الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 حصول على المنحة المالية التي قدمتها وزارة الشباب لمساعدة الشباب على الزواج.

خطوات التسجيل في منصة حكومتنا 2021

خطوات التسجيل للحصول علي الدعم المُقدم من وزارة الشباب الليبية 2021 :

الولوج إلى الرابط الخاص عبر منصة حكومتنا الإلكترونية مباشرة عبر الرابط منصة حكومتنا. يظهر أمامك نموذج حاضر من أجل التسجيل في هذه المنحة. ثم تظهر صفحة البيانات والتي من خلالها يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم. ولابد من الإهتمام بملئ البيانات بصورة صحيحة ومطابقة تماما للسجل المدني. عليك مراجعة البيانات جيدآ للتأكد من صحتها . الضغط علي أيقونة ” إرسال” طلب التسجيل في منحة الزواج.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب الليبية قد أطلقت حملة دعم الزواج من أجل دعم الشباب ومساعدتهم للحصول على المنحة المالية للزواج.

يأتي ذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للشباب الليبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم الشباب الليبيي.