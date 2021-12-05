رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي 2021-2022 rdis.moss

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021-2022 لذوي الاحتياجات الخاصة بعد توقيع الكشف الطبي لصدور بطاقة الخدمات المتكاملة من العناوين التي يتم البحث عنها كثيرآ الفترة الحالية، من قبل الفئات المستحقة، البحث عن بطاقات الخدمات المتكاملة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، وأشارت الوزارة إلي أن البطاقات سوف تصل لذويها عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف قري ومحافظات الجمهورية.

بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لكي يحصل عليها جميع الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بطاقات الخدمات.

وأكدت الوزارة أنها تسعي جاهدة إلي زيادة عدد مقرات اللجان الخاصة بالكشف الطبي للمستحقين ، والتي قد وصل عددها حتي الان إلى 45 لجنة في أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

وحددت وزارة التضامن أنواع الاعاقات المستحقة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، التي تكفلها الدولة وفقًا لقانون رقم 10 لعام 2013 , وهم كالآتي:

الإعاقة الحركية مثل شلل الأطفال .

ذوي الإعاقة السمعية والبصرية .

أصحاب الإعاقة الذهنية .

الإعاقات المزدوجة مثل الإعاقة السمعية البصرية والإعاقات المتعددة وقصر القامة .

أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة .

أنواع الاضطرابات مثل اضطراب طيف ” التوحد”.

اضطراب فرط الحركة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

وغيرها من الإعاقات المختلفة التي تعجز صاحبها عن الاندماج الكامل في المجتمع .

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت شرطا للحصول دعم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية المقدم للفئات ذوي الاضطرابات المختلفة ، أن يكون قد مر علي المريض أكثر من عام من العلاج الدائم.

التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بالرقم القومي

يستطيع المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج البطاقة الخدمية ضمن المرحلة الثانية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-