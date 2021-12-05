سماع دوي انفجارات داخل قاعدة أميركية بريف حمص

قال التلفزيون السوري، يوم الأحد، إنه سمع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة أميركية، في الريف الشرقي لمحافظة حمص، على الحدود مع العراق.

وأوضح التلفزيون السوري، أن القاعدة الأميركية تقع تحديدا في منطقة التنف، بريف حمص. ولم ترد معلومات حتى الآن عن طبيعة الانفجارات.

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