صور الفضاء تكشف تضرر سد فى شمال إثيوبيا بسبب قصف قوات أبى أحمد

جدة - نرمين السيد - كشفت صور الفضاء التى نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية المتخصصة في التصوير بالأقمار الصناعية، اليوم الأحد، عن تضرر هائل فى أحد مرافق سد تيكيزى شمال إثيوبيا، ما أكد الاتهامات التى وجهتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى ضد الجيش الفيدرالى الإثيوبى ورئيس الوزراء أبى أحمد حول قصف السد.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوزعربية"، تظهر فى الصورة المعنية لقطة قرب محطة كهرباء فرعية تالفة، فى السد الكهرومائى الواقع بين منطقتى أمهرة وتيجراى شمالى إثيوبيا.

وأوضحت شركة "ماكسار تكنولوجيز" أن الصورة التقطت يوم الخميس الثانى من ديسمبر الجارى، بعد أيام من اتهام جبهة تحرير تيجراى لقوات الجيش الإثيوبى بقصف السد، فى خضم المعارك الدائرة بين الطرفين منذ أشهر.

وفى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، يوم 30 نوفمبر الماضى، قال المتحدث باسم جبهة تيجراى، جيتشاو رضا، إن "القوات الحكومية قصفت سد تيكيزى الكهرومائى شمالى البلاد فى ساعة مبكرة من الصباح".

وأضاف أن "أديس أبابا ستفعل ما فى وسعها لتدمير أى شىء يفيد شعب تيجراى. إنه أمر أصبح فى غاية الوضوح".

ويأتى الكشف عن استهداف قوات أبى أحمد للبنية التحتية فى شمال البلاد، تزامنًا مع تقديرات أعلنتها الأمم المتحدة حول الحرب التى أوقعت آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليونى شخص، وجعلت مئات آلاف من الأشخاص الآخرين يعيشون أزمة المجاعة، منذ اندلع النزاع.

وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى الحكومة الإثيوبية بأنها تحاول ممارسة مركزية السلطة على حساب الأقاليم والعرقيات الإثيوبية الأخرى، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع واندلاع الحرب فى نوفمبر 2020، ورغم تقدم القوات الحكومية فى بداية النزاع، إلا أن الأمور انقلبت لصالح مسلحى جبهة تحرير تيجراى فى الأشهر الأخيرة، حيث باتوا على مشارف العاصمة أديس أبابا.