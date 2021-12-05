وزير الصحة التونسى: لن نغلق الحدود رغم أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر بكلية الطب، قال المرابط، إنه لن يتم اللجوء إلى غلق الحدود طالما أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها السلطات حتى الآن قد أثبتت نجاعتها، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توصى بغلق الحدود، لأن هذا الإجراء لن يقلص من الاصابات بالفيروس.

وتأتى تصريحات الوزير التونسى بعد يوم واحد من إعلانه الكشف عن أولى الاصابات بالمتحور أوميكرون لدى مسافر قادم من الكونغو الديمقراطية، وصل عبر رحلة من اسطنبول إلى مطار تونس قرطاج الدولى.

وشددت السلطات التونسية من قيودها فى المعابر والموانئ والمطارات والحدود، تحسبًا لموجة وبائية خامسة فى ظل تزايد الإصابات فى الدول الأوروبية، حيث أكد المرابط أنه "يتعين الآن اتخاذ إجراءات مدروسة للتحكم فى إمكانية ظهور إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون".

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فمن بين 11.5 مليون نسمة، استكمل أكثر من 5 ملايين و200 ألف شخص التطعيم ضد فيروس كورونا، كما تلقى نحو نصف مليون شخص جرعة ثالثة معززة، ما ساهم فى التغلب على انتشار الوباء فى البلاد.