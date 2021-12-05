سيارة لقوات الأمن تصدم المتظاهرين فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - صدمت سيارة لقوات الأمن فى ميانمار احتجاجًا مناهضًا للإنقلاب فى يانجون، صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة العشرات، إلى جانب المخاوف من سقوط قتلى، حسبما أفاد شهود عيان.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، صدمت سيارة الاحتجاج فى يانجون، كبرى مدن ميانمار، بعد دقائق من انطلاقه، كما ألقت الشرطة القبض على عدة أشخاص، يرجح أن عددهم 6 أفراد. وبحسب الوكالة، قال محتج، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية: "تلقيت دفعة وسقطت على الأرض أمام شاحنة. وضربنى جندى ببندقيته لكننى دفعته إلى الخلف. ثم أطلق النار نحوى على الفور بينما كنت أركض. ولحسن الحظ نجوت". كما أوضح شاهدا العيان أن السيارة المستخدمة فى الحادث كانت مدنية، ويستقلها جنود، لافتين إلى أنها صدمت الحشد من الخلف، وطاردت المتظاهرين، وأصيب البعض بجروح خطيرة فى الرأس، وفقدوا الوعى.

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