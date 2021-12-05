التحالف يدمر 4 مسيرات حاولت استهداف المنطقة الجنوبية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية “إن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب." وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق. وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

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