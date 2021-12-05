بريطانيا تقترب من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 41 ألف و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 10 ملايين و479 ألفا و955 إصابة مؤكدة، حسبما أفادت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.





كما سجلت البلاد 127 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى أكثر من 146 ألف حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا. وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى توزيع 118 مليوناً و268 ألفاً و531 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا حتى الآن.

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