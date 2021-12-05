مكتب البرهان ينفى ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية حول الانتخابات السودانية

جدة - نرمين السيد - وكانت الوكالة الفرنسية نقلت أن البرهان قال "إن الإنتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التى شاركت فى المرحلة الانتقالية، بما فيها العسكريين".

وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة السودانى على أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاََ مغايرًا ومناقضًا لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتيًا، مضيفا أن الرئيس البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك، أن مشاركة العسكريين فى الإنتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية.

وأضاف المكتب: "أبان البرهان فى الحوار الذى أجرته معه الوكالة، أن إتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف إستثناءََ بخصوص المشاركة فى الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك فى إشارة للحركات المسلحة. بيد أن رئيس المجلس السيادى لم يشر إلى أى مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة، وهذا ما لزم التنويه بشأنه".