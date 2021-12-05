اليابان: نسعى لتكثيف توفير اللقاحات للدول النامية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت هيئة الاذاعة اليابانية، قال وزير الخارجية اليابانى، هاياشى يوشيماسا، إنه "حتى إذا كان يمكن للليابان احتواء العدوى، فإن الخطورة ستظل قائمة فى حال استمر تواجد الفيروس فى أماكن أخرى بالبلاد".

وأضاف يوشيماسا فى تصريحات للصحفيين، أن الجهود العالمية لاحتواء الفيروس أساسية، لافتًا إلى أن الحكومة اليابانية تعهدت بتقديم مساهمة بقيمة مليار دولار لمبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وكانت اليابان أعلنت عزمها على توفير 60 مليون جرعة لقاح، تمكنت من توزيع نصفها حتى الآن، وذلك فى ظل مطالبات الأمم المتحدة بتوزيع أسرع للقاحات، محذرة من أن "معدلات التطعيم المنخفضة فى الدول النامية فى إفريقيا وأماكن أخرى وراء تفشى المتحور".