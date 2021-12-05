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دوت الخليج :- قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن إحدى المتسولات طلبت منه مساعدة نقدية لمعالجة أطفالها.
وبيّن في تغريدة عبر “تويتر”، السبت، أنه لم يعرّف عن نفسه وطلب من المتسولة المغادرة أو سيتم التواصل مع وحدة التسول، قبل أن تغادر المكان مستقلّة مركبة أجرة.
وكتب “حبيت أشارككم بما حصل معي اليوم أمام محل للخضار، وطلب متسولة مني مساعدة نقدية لمعالجة أطفالها (لم أعرف على نفسي)، وإصرار منها للحصول على النقود، طلبت منها المغادرة أو سيتم التواصل مع وحدة التسول، أترك لكم الحكم على الواقعة وطريقة مغادرتها”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : متسولة تستقلّ مركبة أجرة بعد رفض المفلح إعطاءها النقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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