سوريا: دوى إنفجارات متتالية داخل قاعدة أمريكية فى ريف حمص

جدة - نرمين السيد - أكد التلفزيون الرسمى السورى، اليوم الأحد، سماع دوى عدة انفجارات داخل قاعد أمريكية فى منطقة التنف بالريف الشرقى لمحافظة حمص على الحدود السورية العراقية.





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