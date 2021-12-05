لعبة GTA: San Andreas للجوالات كيفية تثبيتها إصدار ديسمبر لعبة GTA V للاندرويد

لعبة GTA: San Andreas ، اللعبة الخرافية ذات التصميم الخيالي والذي أشتهر بين الألعاب التي تعمل علي الكمبيوتر والأكس بوكس والبلاي ستيشن ومؤخرا الجوالات الأندرويد. حيث قام العديد من محبي الألعاب التي تعمل بجرافيك خرافي بالبحث عن اللعبة الشهيرة وكيفية تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. ولكن بات البحث دون جدوى. حيث الكثير من المواقع على شبكة الأنترنت تقدم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بشكل مجاني ولكن يجب تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني كما يتم طلب منك الوصول إلي بياناتك. وفي الأخير يقوم الموقع بسرقة بياناتك ويقوم باستخدامها في أغراض أخرى. فيجب عدم الدخول علي هذه المواقع عزيزي القارئ لكي تتجنب هذه المشاكل. واليوم سوف نقوم بعرض كيفية التثبيت الصحيحة من لعبة GTA: San Andreas. كما سنقوم أيضا بعرض الشروط التي يجب أن تعمل عليها اللعبة بنجاح. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد بسهولة

كما نعلم جميعا أنه تم إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بعد إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city بعشرة سنوات. والذي حاز الإصدار الأقدم منها علي شهرة كبيرة بين الألعاب في وقتها. حيث اشتهرت باللعب المختلف. حيث تقوم اللعبة بوضع شخص داخل مدينة وبها فيلا ويقوم الشخص بتجميع أسلحة وضرب العصابات في الشوارع وسرقة أسلحتهم وأموالهم. كما يتم الاستيلاء علي سيارتهم الخاصة والقيام بالمهام المختلفة. ولكن في ذلك الوقت تعتبر اللعبة مقيدة بنظام المهام. ولكن الآن طريقة لعبة Grand Theft Auto باتت مختلفة مع أنه نفس النظام السابق ولكن بتطوير كبير في أداء اللعبة حيث يتم اللعب الآن بحرية كما يمكن عدم الانتهاء من المهام واللعب الحر في شوارع المدينة التي تسمى سان أندرياس ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يجب متابعة التالي.

يجب فتح الجوال الخاص بك ثم الضغط علي أيقونة جوجل بلاي من خلال الجوال.

ثم أختيار قسم الألعاب من داخل التطبيق.

بعد ذلك كتابة أسم لعبة Grand Theft Auto في شريط البحث الظاهر أعلي تطبيق جوجل.

في شريط البحث الظاهر أعلي تطبيق جوجل. سوف تظهر الإصدارات التالية من لعبة GTA: San Andreas ، لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، ولعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

، ، ولعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. ثم يجب النقر علي GTA: San Andreas للاندرويد والدخول علي الصفحة الرئيسية.

للاندرويد والدخول علي الصفحة الرئيسية. كما يجب إحضار بطاقة الدفع التي ستقوم بالدفع بها قيمة اللعبة المقدرة بــ 30 ريال سعودي.

وفي حالة نجاح عملية الدفع سوف يتم إظهار مربع التثبيت الخاص باللعبة ويجب الضغط عليه.

متطلبات تشغيل GTA V APK إصدار ديسمبر من لعبة Grand Theft Auto

تتمتع لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس بتصميم خرافي وليس علي أي جوال يمكن تشغيلها. علي عكس الإصدارات الأخرى مثل لعبة Grand Theft Auto: Vice city و جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز والذي يكمن تشغيلها علي معظم الجوالات التي تعمل بنظام الأندرويد. ولكن تبقي لعبة Grand Theft Auto: San Andreas هي الأفضل والأكثر أستخداما بين جميع الإصدارات ويجب علي المستخدم قراءة المتطلبات التالية لتعمل اللعبة بدون مشاكل علي الجوال.

لا يمكن تشغيل لعبة GTA V الأصلية سان اندرياس علي مساحة أقل من 5 جيجا وينصح بأكثر من تلك المساحة.

سان اندرياس علي مساحة أقل من 5 جيجا وينصح بأكثر من تلك المساحة. كما لا تعمل أيضا اللعبة علي ذاكرة عشوائية أقل من 6 جيجا. ومن الممكن تشغيلها علي 4 جيجا ولكن سيكون بها تقطيع.

تعمل أيضا لعبة GTA: San Andreas علي معالج من الفئة فوق المتوسطة ويجب أن يكون ثماني النواة.

علي معالج من الفئة فوق المتوسطة ويجب أن يكون ثماني النواة. كما من اللازم أن يحتوى الجوال علي GPU معالج رسوميات كبير لتشغيل اللعبة بجودة عالية.

تعمل أيضا اللعبة علي نظام اندرويد 11.

أعزائي محبي لعبة GTA: San Andreas لقد أستعرضنا لكم كيفية تثبيتها علي جوالاتكم الاندرويد. كما أستعرضنا أيضا متطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.