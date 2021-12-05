السفارة الأمريكية تمنح استضافة لصانعى الأفلام المصريين فى مهرجان القاهرة

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأمريكى فى مصر جوناثان كوهين، إن برامج الولايات المتحدة تعزز الصناعات الإبداعية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك تعقيبا على دعم السفارة الأمريكية بالقاهرة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى مجددًا، وذلك لتعزيز التعاون بين الأمريكيين والمصريين فى قطاعى السينما والتلفزيون.





فمن خلال منصة "أيام القاهرة للصناعة" التى تعد المنصة التعليمية للمهرجان، قامت السفارة الأمريكية بمنح المخرجين المصريين سارة الشاذلى وأدهم الشريف، الفرصة للمشاركة فى برنامج الاستضافة سينمائية فى لوس أنجلوس. ودعمت السفارة أيضًا آيتن أمين، وهى مشاركة سابقة فى برنامج استضافه مماثل لعرض فيلمها "سعاد" فى لوس أنجلوس، قبل تمثيلها مصر فى مسابقة جوائز الأوسكار الـ94 القادمة. تبلغ قيمة برامج استضافة سارة الشاذلى وأدهم الشريف مجتمعة 19.000 دولار، وتديرها مؤسسة Film Independent، الشريك المنفذ لمكتب التعليم والشؤون الثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية. وكانت السفارة الأمريكية فى شراكة مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 2016، للجمع بين كتاب السيناريو والمخرجين وخبراء السينما الأمريكيين والمصريين لتبادل الأفكار والتواصل والتعاون.

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