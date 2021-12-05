التحالف: مقتل 60 حوثيًا فى مأرب شرق اليمن

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال التحالف إنه تم تنفيذ 11 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى الحوثيين، وتدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة لهم.
كما أشار التحالف إلى تدمير 7 آليات عسكرية خلال استهداف التجمعات الحوثية، إضافة إلى عملية نفذتها مقاتلات التحالف فى العاصمة صنعاء، والتى استهدفت منصة وورشة عسكرية وخبراء تابعين لميليشيا الحوثى.
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