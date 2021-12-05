النيجر: وقوع 100 قتيل جراء هجوم إرهابى على قاعدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول العسكرى، إنه وفقًا للعاملين فى قاعدة فيانتو بمنطقة تيلابيرى، فقد وصل المئات من المهاجمين المسلحين على متن دراجات بخارية، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة، منها جماعات موالية لداعش والقاعدة، فى النيجر ودول الساحل الإفريقى.

وشهدت النيجر العديد من الهجمات الإرهابية الخطيرة فى المناطق الحدودية مع مالى خلال الآونة الأخيرة، ما دفع البلاد لتأسيس قوة جى 5 المشتركة عام 2017 لتعزيز جهود مجموعة دول الساحل الخمس، التى تضم: "موريتانيا والنيجر والتشاد ومالى وبوركينا فاسو"، لتحقيق النظام فى مناطقهم الحدودية المشتركة.