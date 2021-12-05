جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول العسكرى، إنه وفقًا للعاملين فى قاعدة فيانتو بمنطقة تيلابيرى، فقد وصل المئات من المهاجمين المسلحين على متن دراجات بخارية، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة، منها جماعات موالية لداعش والقاعدة، فى النيجر ودول الساحل الإفريقى.
وشهدت النيجر العديد من الهجمات الإرهابية الخطيرة فى المناطق الحدودية مع مالى خلال الآونة الأخيرة، ما دفع البلاد لتأسيس قوة جى 5 المشتركة عام 2017 لتعزيز جهود مجموعة دول الساحل الخمس، التى تضم: "موريتانيا والنيجر والتشاد ومالى وبوركينا فاسو"، لتحقيق النظام فى مناطقهم الحدودية المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيجر: وقوع 100 قتيل جراء هجوم إرهابى على قاعدة عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.