الجيش الفرنسى يكشف خسائر انفجارى معسكرات الأمم المتحدة فى مالى

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش الفرنسى، اليوم الأحد، أن انفجارى معسكرين للأمم المتحدة فى مدينة جاو بشمال مالى، الذى وقع فى وقت سابق من اليوم، لم يسفر إلا عن وقوع أضرار مادية فقط، دون توضيح التفاصيل.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، فإنه لم يسقط أى ضحايا خلال الانفجارين الذين استهدفا ثكنات تابعة لقوة الأمم المتحدة فى مالى "مينوسما"، لافتة إلى أن الأشخاص اندفعوا إلى الملاجئ التى استمروا داخلها لساعتين من الوقت.

يأتى انفجارى اليوم، وسط تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية فى مالى خلال الآونة الأخيرة، حيث تسعى السلطات للسيطرة على تمرد متطرفيين دينيين فى الشمال، كان قد أسفر عن مقتل الآلاف من العسكريين والمدنيين.

ورغم تواجد آلاف الجنود الفرنسيين والتابعين للأمم المتحدة، تتسع رقعة النزاع وسط مالى، ووصل إلى دول الجوار فى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وكانت فرنسا، القوة الاستعمارية سابقًا لمالى، قد أعلنت عزمها على خفض العديد من قواتها فى منطقة الساحل.