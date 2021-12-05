ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، فإنه لم يسقط أى ضحايا خلال الانفجارين الذين استهدفا ثكنات تابعة لقوة الأمم المتحدة فى مالى "مينوسما"، لافتة إلى أن الأشخاص اندفعوا إلى الملاجئ التى استمروا داخلها لساعتين من الوقت.
يأتى انفجارى اليوم، وسط تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية فى مالى خلال الآونة الأخيرة، حيث تسعى السلطات للسيطرة على تمرد متطرفيين دينيين فى الشمال، كان قد أسفر عن مقتل الآلاف من العسكريين والمدنيين.
ورغم تواجد آلاف الجنود الفرنسيين والتابعين للأمم المتحدة، تتسع رقعة النزاع وسط مالى، ووصل إلى دول الجوار فى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وكانت فرنسا، القوة الاستعمارية سابقًا لمالى، قد أعلنت عزمها على خفض العديد من قواتها فى منطقة الساحل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الفرنسى يكشف خسائر انفجارى معسكرات الأمم المتحدة فى مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.