مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 ورابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية TeachersLicensure

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443 بعد تفعيل رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 حيث تنشغل محركات البحث من قبل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بالبحث عن خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين ، وكيفية معرفة موعد التسجيل والشروط التي حددتها الهيئة القومية للتأهيل والتدريب للحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تهدف مبادرة الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هو التطبيق العملي للمعايير المهنية ، والتحفيز علي التطوير المهني ورفع جودة أداء المعلمين.

شروط الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على رخصه مزاوله المهنة و هي كالاتي:

ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل علمي بكالوريوس مناسب تربويا.

اجتياز الإختبارات المحددة من قبل هيئة التعليم والتدريب للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

لابد الا يكون مر أكثر من 12 شهرآ علي نتيجة الاختبارات المحددة من قبل الهيئة.

من المقرر إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذين اجتازوا الاختبارات التربوية و التخصصية والعامة نهاية 2023 .

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

وحددت الهيئة الوطنية للقياس والتدريب موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443:

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن وقت التسجيل عبر مركز قياس الإلكتروني .

وصرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بأنه تم انطلاق التسجيل للمعلمين والمعلمات بدءآ من اليوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021 , يستثني من التسجيل في هذا التاريخ من اجتازوا الاختبارات التخصصية التي تم اجراؤها في يناير 2021.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للذين انجزوا الاختبار التخصصي السابق 12 ديسمبر المقبل 2021.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1443 بالخطوات

سهلت الهيئة علي المعلمين والمعلمات طريقة ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443للحصول على الرخصة المهنية وإليكم الخطوات في السطور التالية: