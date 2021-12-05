صحيفة بريطانية: ميركل خلفت وراءها دولة هشة فى ألمانيا

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن أخطاء ميركل لم تقتصر على حزبها المحافظ الذى كان مهيمنا فى الماضى، وحولته المستشارة الألمانية إلى ظل لها هى ذاتها، علاوة على أنها سلمت السلطة لتحالف يميل لليسار ويهيمن عليه الاشتراكيون والخضر.
وأضاف التقرير أن فترة حكم ميركل التى استمرت 16 عامًا خلفت ورائها أيضًا دولة وقارة هشتان، فى مواجهة أنظمة استبدادية على الأعتاب.
وأضافت الصحيفة البريطانية: "لا يوجد شىء يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من حالة خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق. تم تعليق تشغيل خط الأنابيب حالياً حتى حدوث فحص رسمى، ولكن حقيقة أن هذا المشروع تم النظر فيه من الأساس، يوضح الافتقار إلى المبادئ التى لطالما حددت السياسة الخارجية الألمانية فى عهد ميركل منذ وقت طويل".
وتابعت التليجراف: "ألمانيا تدّعى أنها بلد أوروبى صالح، ولكنها تجاهلت بشكل فج تخوفات حلفاء مثل بولندا من احتمالية أن يمنح خط الأنابيب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مزيدًا من الإمكانات لاستخدام صادرات الغاز كسلاح للتهديد".
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