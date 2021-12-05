وزير خارجية الاتحاد الأوروبى: سنقف بجانب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء الوضع على الحدود الأوكرانية، مؤكدًا أن التكتل الأوروبى سيقف إلى جانب أوكرانيا.





وفى تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قال بوريل: "أوكرانيا تعد بالتأكيد شريكًا وحليفًا، أى أننا سنقف بجانبها"، لافتًا إلى أنه تحدث إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بستوكهولم، والذى نفى له القيام بأى نوع من الأنشطة الحربية.

وأشار بوريل، إلى أنه من المهم حاليًا أن توضح موسكو "نظرة مستقبلية للعواقب المحتملة"، مضيفًا: "يجب أن نظل فى مرحلة ما قبل الأزمات".

ولم يوضح الدبلوماسى الأوروبى على وجه التحديد ما يمكن أن يحدث فى حالة قيام روسيا بشن هجوم، إلا أنه تساءل مستنكرًا: "هل يمكن تخيل غزو حقيقى مثل الذى حدث فى شبه جزيرة القرم؟ لا اعلم!".

وشدد بوريل فى حواره للصحيفة الإيطالية على ضرورة السعى الجاد لتجنب تردى الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.