موعد صرف حساب المواطن الدفعة التاسعة والأربعين، يبحث ملايين من المتابعين من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021، وذلك في حسابات المستفيدين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة لكي يصل الدعم المالي إلي المستحقين الفعليين، ولذلك نعرض لكم اليوم تفاصيل اكثر حول صرف حساب المواطن الدفعة الـ49 في السعودية، فتابعونا باستمرار عبر موقعنا الاخباري ثقفني.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 49

وقد أوضح برنامج حساب المواطن في الساعات القليلة الماضية أن صرف الدفعه 49 من المقرر ان ينطلق خلال أيام قليلة من الآن، حيث يتم إعطاء المستفيدين الدعم المالي عبر الحسابات البنكية المخصصة، وذلك في يوم التاسع من الشهر الجاري، وذكر البرنامج في بيانه الرسمي أن تم إيداع مبالغ بلغت حوالي 107 مليارات ريال، حتي شهر نوفمبر الماضى إلي جانب أكثر من 892 مليون ريال تعويضات إلي المستفيدين عن دفعات سابقة، وذلك في إطار دعم الإصلاحات للأسر السعودية وهو أساس عمل برنامج حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021

ويمكن الآن الاستعلام الالكتروني بسهولة عن صرف حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 وذلك عبر الموقع الرسمي للبرنامج عبر الخطوات الآتية.

في بداية الأمر بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لـ”حساب المواطن“.

ومن ثم قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة أمامك بشكل صحيح.

ثم قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

ثم قم بتحديد رمز التحقق في الخانة المناسب علي الصفحة.

في نهاية الأمر اضغط علي عرض واستعلام.

صدور نتائج الأهلية لحساب المواطن

وفي السياق ذاته قد أعلن برنامج حساب المواطن فيما سبق عن ظهور نتائج الأهلية لحساب المواطن الدفعة 49، وقد طلبت البرنامج من المواطنين أن يستعلموا عن شمول كل المستفيدين بالدعم عبر الرابط الالكتروني المخصص، ويجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن يتم صرفه الي المواطنين المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وبالتالي يعمل الدعم المالي علي توفير احتياجات الأسر، وبالتالي يعمل حساب المواطن علي توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة.