التعليم العالي : جرعتا لقاح كورونا شرط لدخول الحرم الجامعي مطلع العام المقبل

دوت الخليج :- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها التام بأمر الدفاع رقم (35) الرامي لإلزام جميع العاملين من إداريين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والخاصة وطلبتها بتلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الحرم الجامعي اعتباراً من تاريخ 1 / 1/ 2022.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لن يسمح لأي عضو هيئة تدريس أو إداري أو طالب بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي لقاح كورونا، مشيراً إلى أن أمر الدفاع يستثني الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه لكن يتوجب عليهم إبراز فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة عند الدخول إلى أي من الجامعات أو الكليات.

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