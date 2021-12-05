أخبار اليمن : “كورونا” يجتاح سفينة سياحية عائدة إلى أمريكا

“كورونا” يجتاح سفينة سياحية عائدة إلى أمريكاأفادت السلطات الصحية بولاية لويزيانا الأمريكية بأن سفينة سياحية من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز وعلى متنها أكثر من 3000 راكب رصدت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين ركابها وطاقمها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن دائرة الصحة بولاية لويزيانا، قولها أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" المملوكة لشركة "نرويجيان كروز لاين" القابضة أبحرت من نيو أورليانز في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر، وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.

وأشارت إلى أنه من المقرر وصول السفينة إلى نيو أورليانز اليوم.

ورصدت الولايات المتحدة وأستراليا حالات إصابة بمتحورة "أوميكرون" الخميس والجمعة، ما يفاقم الهواجس حيال السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي باتت تطغى على سواها من المتحورات في أفريقيا الجنوبية وقد تصبح الأكثر انتشارا في أوروبا أيضا.

