الكرملين: لا يوجد اتفاق بعد بشأن عقد قمة بين بوتين وبايدن وجها لوجه

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوشاكوف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد، أن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على عقد لقاء وجها لوجه بين بوتين وبايدن بعد مكالمتهما عبر خاصية الفيديو.

وكان البيت الأبيض أكد، فى وقت سابق، وجود خطط لإجراء مكالمة عبر خاصية الفيديو بين بايدن وبوتين فى 7 ديسمبر الجارى، حيث من المتوقع أن يناقش الرئيسان مجموعة من الموضوعات فى العلاقة الأمريكية - الروسية، بما فى ذلك الاستقرار الاستراتيجى والقضايا الإقليمية.