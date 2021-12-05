مصدر أردني : وضع الجامعات الوبائي يسمح بوجاهيّة التعليم

دوت الخليج :- أكد الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن أمام طلبة الجامعات فرصة بأخذ جرعتي اللقاح قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح : أو الوضع الوبائي في الجامعات مقبول وأكثر من جيد ويسمح بإبقاء وجاهية التعليم وعقد امتحانات منتصف الفصل والنهائية.

وأضاف أن آخر تحديث لأعداد الإصابات التراكمية في جميع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وفق رصد هلا أخبار، بلغ 2515 إصابة وجزء منها تشافى وعاد إلى الجامعة من أصل 377 ألف طالب وعضو هيئة تدريس وإداري أي ما نسبته 6 بالألف، نتيجة لأن أكثر من 91% منهم حصلوا على جرعتي المطعوم.

وبين أن التعلم عن بعد بات استراتيجية وطنية داخل مؤسسات التعليم العالي، ولم يعد مؤقتا نتيجة للظروف الاستثنائية، لافت إلى صدور نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي وتعليماته منذ بدء الفصل الدراسي بتدريس مواد وجاهية وعن بعد والتعلم المدمج بحسب نسب محددة تختلف من مساق وتخصص إلى آخر.

وكان الخطيب قد قال إنه واعتبارًا من مطلع العام المقبل سيدخل أمر الدفاع رقم (35) حيز التنفيذ وسيطبق على جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة ، وفق المملكة .

وبين في منشور عبر فيسبوك الخميس، أنه واعتبارًا من ذلك التاريخ "لن يسمح لأي عضو هيئة تدريس أو إداري أو طالب بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي مطعوم فايروس الكورونا".

و"يستثنى من أمر الدفاع رقم (35) الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي المطعوم لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه"، وفق الخطيب الذي تابع، "لكن يتوجب عليهم إبراز فحص (Pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) عند الدخول إلى أي من الجامعات أو الكليات".

ودعا جميع أعضاء هيئة التدريس وجميع الإداريين وجميع الطلبة الذين لم يحصلوا على المطعوم ولا يوجد أسباب طبية تمنعهم من ذلك سرعة الحصول على جرعتي المطعوم، متمنيا لهم الصحة والسلامة.