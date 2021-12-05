48.2 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمان

دوت الخليج :- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 4ر9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8ر6 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 3ر11 مليون دينار.

وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الثاني قد بلغت 9ر1 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 8ر4 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 5ر214 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر11 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 6ر246 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 1ر32 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7ر65 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 5ر8 مليون دينار أو ما نسبته 9ر8 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 9ر0 مليون دينار مشكلة ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين ، وفق بترا .

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7ر8 مليون دينار أو ما نسبته 5ر67 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 7ر2 مليون دينار، أي ما نسبته 5ر23 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 2ر0 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 7ر1 مليون دينار بالسالب خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الثاني 2021 حوالي 2ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 6ر33 بالمئة ، ومساهمة غير العرب 6ر14 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.