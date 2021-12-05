فاوتشى: لم يثبت بعد أن متحور أوميكرون خطير

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف فاوتشى "نعيد النظر بحظر السفر الذى فرض على 8 دول جنوب إفريقية بسبب متحور أوميكرون". وأعلن مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا، أن سلالة أوميكرون تنتشر فى 15 ولاية أمريكية.

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