قيس سعيد يأمر بإنهاء تكليف القنصلين التونسيين بباريس وميلانو بمهام منصبيهما

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف كل من محمد الطاهر العرباوى بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بباريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بميلانو.





كما أصدر "سعيد"، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أمرين رئاسيين آخرين يقضيان بتكليف كل من رضا غرسلاوى بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بباريس، وخليل الجندوبى بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بميلانو. وأصدر "قيس سعيد"، تعليماته لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإجراء تدقيق مالى وآخر إدارى معمقين فى كل من القنصلية العامة لتونس بباريس والقنصلية العامة لتونس بميلانو.

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