مصرع 14 شخصا وإصابة نحو مئة جراء بركان سيميرو بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا فى بيان اليوم، "ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان (سيميرو) بجزيرة جاوة غربى البلاد إلى 14 قتيلًا و98 مصابًا".
وأضاف البيان أن انتشار السحب الساخنة من جبل "سيميرو" تسبب فى تغطية العديد من المنازل بالمواد البركانية وجسر جلاداك بيراك فى كوبوكان بولك، مشيرًا إلى أن الوكالة تعمل حاليًا على جمع البيانات المتعلقة بالخسائر المادية الأخرى بسبب هذا الحادث.
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