بريطانيا: ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون إلى 246 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأمن الصحى بالمملكة المتحدة، وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن من بين الإصابات 18 حالة فى إسكوتلندا، ما يرفع إجمالى الإصابات بالمتحور هناك إلى 48 حالة.
ويتوقع الخبراء أن تتعرض البلاد لإجراءات أكثر صرامة بعد عيد الميلاد المجيد، بهدف مكافحة انتشار المتحور الجديد.
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