أبو عاقولة : ننتظر عودة انسياب البضائع السعودية إلى لبنان عبر الأردن

دوت الخليج - : قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن الأردن ينتظر قرارًا من المملكة العربية السعودية الشقيقة بإعادة انسياب بضائعها إلى لبنان الشقيق عبر الأراضي الأردنية.

وفي حديث السبت، تمنّى أبو عاقولة إعادة إنعاش تجارة “الترانزيت” في الأردن من خلال عودة حركة نقل الشاحنات والبضائع من السعودية إلى لبنان، بعد توقف دام عدة أشهر “الأمر الذي أوقع ضررّا على شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن”.

تصريحات أبو عاقولة جاءت بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، والتي تسببت بوقف نقل البضائع من السعودية إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية ، وفق هلا اخبار .

وكان أبو عاقولة قد توقّع منتصف تشرين الثاني الماضي، بانسيابية البضائع عبر الأردن إلى لبنان خلال أشهر.

ولفت إلى اتصالات مكثفة مع تجار لبنانيين يطلبون فيها استيراد بضائعهم عن طريق ميناء العقبة، معلّلين بارتفاع أجور الشّحن في موانئ اللاذقية وطرطوس.

وأعرب عن أمله أن يشمل الخصم الممنوح من شركة ميناء حاويات العقبة البضائع التي سوف ترد إلى لبنان حال الإعلان عن ذلك، بنسبة 75% على تحميل الحاويات المخصصة لتجارة "الترانزيت" إلى الدول المجاورة للأردن.