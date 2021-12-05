عون يتسلم استقالة قرداحي

دوت الخليج :- تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. وأكد عون خلال استقباله قرداحي لتسلم استقالته حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية. وأعرب عون عن أمله أن تضع الإستقالة حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية - الخليجية. وكالات

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