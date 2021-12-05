أخبار اليمن : طيران العدوان يكثف غاراته على 3 محافظات

دوت الخليج -

طيران العدوان يكثف غاراته على 3 محافظات

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على محافظات مأرب وتعز وصعدة. طيران العدوان يكثف غاراته على 3 محافظاتكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على محافظات مأرب وتعز وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ34 غارة مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح بمأرب، خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية مقبنة في تعز، وغارتين على مزارع المواطنين في مديرية الظاهر بصعدة، وغارة على الربوعة في عسير.



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