رصد إصابات بأوميكرون في 15 ولاية أمريكية
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" في 15 ولاية أمريكية حتى مساء أمس السبت.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مديرة المراكز الأمريكية رشيل والينسكي في حديث لقناة (إيه. بي. سي نيوز) أن السلالة "دلتا" ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى الولايات المتحدة.
وكانت ولاية نيويورك أعلنت يوم أمس السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8.
وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي: "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".
وفي مواجهة عودة تفشي الجائحة على نطاق واسع، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة لمكافحة كوفيد الخميس، غير أنها لا تشتمل على أي خطوات جذرية أو تقييدية. وسيتعين على المسافرين الأجانب تقديم اختبارات سلبية أجروها في اليوم السابق لمغادرتهم. وقد امتنع بايدن عن اتخاذ تدابير تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة.
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