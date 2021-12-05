اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين والموظفين وكيفيه التسجيل

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين والموظفين بالمملكة العربية السعودية وكيفيه التسجيل للحصول علي دعم المتقاعدين وكافه الخدمات للموظفين كما تعمل وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد علي تقديم العديد من الخدمات للمواطنين من سكان المملكة العربية السعودية والتي تنطبق عليهم الشروط.

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين

تعمل وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي توفير مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وتقديم استحقاق المتقاعدين التي ينطبق عليهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الموظف المتقاعد عن العمل يمكن له الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي بتقديم ما يثبت من مستندات سن التقاعد.

أصحاب الأمراض الذين ليس لديهم القدرة علي أداء الأعمال المختلفة.

تتمكن الأسر التي لا يعولها صاحب على الدعم من نظام الضمان الاجتماعي إذا كان متوفي أو طلق زوجته.

من شروط استحقاق المتقاعدين للنساء أن لا يكون لديها زوج كما يستفاد أيضا من الضمان الاجتماعي الأطفال اليتامى.

للمرائه المتقدمة في العمر الحق أن تحصل على الدعم من نظام الضمان الاجتماعي إذا كانت مسئولة عن أسرة.

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يمكن للموظف بعد أن تنطبق عليه كافة الشروط من الاستفادة بنظام الضمان الاجتماعي ومن اهم هذه الشروط:

لابد أن يكون الموظف سعودي الجنسية للتقدم في طلب الضمان الاجتماعي.

من شروط نظام الضمان الاجتماعي للموظف أن لا يمتلك أصول بقيمه كبيره.

علي الموظف أثناء التقديم إن تكون مواصفات الثروة لديه مطابقه للمعلن عتها في ألائحة.

لابد من أن لا يكون الموظف المقدم في نظام الضمان الاجتماعي مسجلا في المراكز الحكومية الصحية والاجتماعية.

عند حدوث أي أزمة في العمل من حق الموظف الحصول على التأمينات التي يحتاج إليها.

نبدأ بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نقوم بالضغط علي تسجيل جديد ثم نقوم بإدخال البيانات من رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

ثم نقوم بإدخال الكود المرسل ورفع الملفات وكافه البيانات المطلوبة والضغط علي كلمه تسجيل .

بعد الانتهاء نقوم بالضغط علي إرسال.

كيفيه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور