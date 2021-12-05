بدون كفيل وقسط 800 ريال لأحدث السيارات وبأقل راتب للمواطنين والمقيمين

سيارات بدون كفيل، أفضل أنواع السيارات داخل المملكة العربية السعودية بأقساط شهرية بسيطة، فهناك بعض من الشركات التمويلية الموثقة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وتقدم أفضل الحلول التمويلية لتمويل السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة، وذلك للحصول على سيارة أحلامك التي تتمنى أن تحصل عليها ويكون سعرها مناسب لك وبدون كفيل وبدون دفعة أولى، والتمويل متاح للسعوديين والمقيمين أيضاً، كما أن التمويل متاح للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، ولذلك يمكنك التقدم لطلب التمويل إذا تناسب معك الشروط المطلوبة والمعلن عنها، للحصول على سيارات بقسط شهري يبدأ من 800 ريال.

هناك ع رض مقدم من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة أو المستعملة لسيارات سوزوكي بأقل راتب وقسط شهري بسيط، سيارات للعاطلين عن العمل بدون راتب، لفئة معينة من السيارات وقد بدء العرض في الأول من شهر ديسمبر وينتهي مع نهاية السنة الميلادية، سيارات مستعملة تبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل، والعرض متوفر لسيارات سوزوكي ديزاير، وارتيجا، فيتارا، جمني وجميع تلك السيارات داخل العرض بدون كفيل، وبدون دفعة أولى، كما أنها من غير رسوم إدارية، والقسط الأول مجانا من ضمن شهور فترة السداد والتي تستمر حتى 60 شهراً أو وفق بعض من الاتفاقات التي بين الشركة وبين العميل، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويصلح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، ويمكنك اختيار السيارة المناسبة لك بعد مقارنتها بالعديد من السيارات، ويمكنك أتباع ذلك من خلال حاسبة التمويل لشركة عبد اللطيف جميل.

يجب أن يكون متوافر لديك الشروط اللازمة لطلب التمويل بدون تعقيدات، والتي من أهمها أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويصلح التمويل للمتقاعدين، تمويل سيارات جديدة، وأن يكون السجل الائتماني جيد ونظيف بدون تعثرات، وأن يكون الراتب الشهري أو التقاعدي لا يقل عن 3000 ريال، والخدمة بالوظيفة الحكومية لا تقل عن شهر، أما العمل بالوظيفة الخاص لا تقل عن ثلاثة أشهر، والرسوم الإدارية تكون 1% من قيمة المبلغ التمويلي أو بقيمة 5000 ألف ريال أيهما أقل ولكن داخل العرض لا يوجد رسوم، كما متاح لك سداد الأقساط بواسطة البطاقات المصرفية، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، أو الإقامة، وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول، وخطاب تعريف بالراتب، كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر،