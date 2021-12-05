ميقاتي: الاتصال مع ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة لعودة العلاقات بين لبنان والسعودية

دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية.
وقال ميقاتي في تغريدة على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي على شهادتهما الصداقة تجاه لبنان".
وأضاف "أريد أن أؤكد التزام حكومتي بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم السبت إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأكد الجانبان التزامهما بدعم اللبنانيين.
وصرح ماكرون بأنه قطع مع السعودية التزامات لدعم الإصلاحات في لبنان وإخراجه من الأزمة والحفاظ على سيادته.
وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق من مدينة جدة عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.
وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
ووصل الرئيس الفرنسي صباح السبت إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: وكالات + تويتر
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