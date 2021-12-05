البحرين تستنكر بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - استنكرت البحرين -بشدّة- إطلاق ميليشيات الحوثى الإرهابية أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار الميليشيات فى اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء.





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