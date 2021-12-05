رئيس وزراء السودان يتلقى رسالة من ولى عهد السعودية حول العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، رسالة شفهية من ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السودانى واستقرار السودان.





جاء ذلك لدى استقبال حمدوك، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان على حسن بن جعفر. وتناول اللقاء تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه، أكد السفير السعودى استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

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