ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون فى إسرائيل إلى 11 حالة

جدة - نرمين السيد - ومن بين المصابين 7 تلقوا جرعات اللقاح الثلاثة المضاد للفيروس. وعاد 5 من المصابين بـ "أوميكرون" من جنوب إفريقيا واثنان من فرنسا وواحد من مالاوى، وواحد من بريطانيا، وواحد من الولايات المتحدة.
ويشتبه بشكل كبير فى إصابة 24 إسرائيليا آخر بالمتحور الجديد، 12 منهم عادوا من الخارج مؤخرا.
وقبل إعلان الصحة الإسرائيلية الأخير، كان عدد الإصابات المؤكدة بـ "أوميكرون" فى إسرائيل 7.
والاثنين الماضى، أغلقت إسرائيل حدودها أمام المواطنين الأجانب لمدة أسبوعين، وفقا لأمر اللجنة الحكومية بشأن فيروس كورونا، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" التى ظهرت لأول مرة فى جنوب إفريقيا.
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