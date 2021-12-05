الإعلام الأمنى فى العراق: ضبط 3 أوكار للإرهابين وعبوات ناسفة فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة مشتركة من الألوية 18، 19، 20 بالاشتراك مع قوات قسم استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسى وقوة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش وتطهير مناطق (وادى زغيتون، مجمع النور) جنوب غربى محافظة كركوك فى إطار مواصلة عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية.
وأسفرت العملية - بحسب البيان - عن العثور على ثلاثة أوكار و10 عبوات ناسفة و10 مساطر تفجير، وتم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسى.
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