الأردن والولايات المتحدة يبحثان مواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى للمناخ جون كيرى، الذى يزور الأردن حاليًا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما فيها مجالات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخى.





وأكد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد- أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. وفى سياق آخر، التقى الصفدى، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث. وهنأ الصفدى بحوث على توليها موقعها، وأكد أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة فى مجال النهوض بتمكين المرأة، منوهاً إلى الاهتمام الذى يوليه الأردن بقضايا وحقوق المرأة، وتبنى سياسات داعمة لتعزيز مساهمتها الاقتصادية ودورها فى الحياة السياسية. بدورها، أطلعت بحوث وزير الخارجية الأردنى، على خطط هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومشاريعها وبرامجها فى المملكة، مشيدة بالجهود التى تبذلها المملكة فى مجال تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها فى المجتمع فى المجالات كافة.

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