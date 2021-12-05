نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم التكميلي.. خطوات التسجيل وموعده وأهم الشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم التكميلي، من هنا، يستكمل الدعم التكميلي صرف الدعم النقدي، للمواطنين الأردنيين، وهو ضمن برامج صندوق المعونة الأهم، بحيث يستهدف الاسر الفقيرة والمحتاجة في كل من مناطق مملكة الأردن الهاشمية، ونقدم لكم تحديث رابط الدعم التكميلي، لكي يتمكن الجميع من التسجيل الالكتروني مع نشر بقية التفاصيل والخطوات بالتقديم على برنامج تكافل 1 مع العلم ان الطلبات الواردة تخضع للتدقيق والفرز لضمان ذهاب المساعدة للمستحقين لهذا الدعم.

صندوق المعونة الدعم التكميلي

إستهداف برامج صندوق المعونة الوطنية لخطط الدعم يكون للاسر الفقيرة، شرط الدخل المنخفض اوالمنعدم، بالمناطق النائية، ويستثنى من ذلك المستفيدين من الصندوق المنتظمين بتلقي المعونة الشهرية، ومنتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي القطاع الحكومي، ومع مطلع عام 2020 تم توسعة برنامج الدعم التكميلي ليصل الى 85 الف اسرة، بينما يستنفر برنامج تكافل 3 بتقديم دعم نقدي مؤقت للاسر الفقيرة التي تضررت خلال ازمة كورونا ودخلت دائرة الفقر لتداعياتها.

التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

لدى المواطنين حرية التقديم للدعم التكميلي للاستفادة من الدعم المالي، ويكون، من خلال التقديم الالكتروني على موقع صندوق المعونة الوطنية، فقد بدأ الصندوق استقبال طلبات الاستفادة من برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1” وفي التالي خطوات التسجيل وموعده.

أولا قم بزيارة رابط التسجيل صندوق المعونة الوطنية

ثانيا أنقر فوق تقديم طلب الخاص ببرنامج الدعم التكميلي(تكافل)

ثالثاًً إذا كان المستفيد يرغب في تسجيل جديد لأول مرة يدخل البيانات الشخصية وهي

الرقم الوطني لطالب الدعم (رب الاسرة) رقم الهوية الشخصية رقم الهاتف المعتمد للأسرة النقر فوق تسجيل وهكذا يمكنك تسجيل الدخول وملئ الاستمارة الالكترونية لبرنامج تكافل”1″ ثم إرسال الطلب الدعم التكميلي موعد

وكان الدعم التكميلي انطلق التسجيل فيه يوم الأربعاء ويستمر موعده حتى نهاية 31 من شهر كانون الأول من الشهر الجاري.

رابط الدعم التكميلي

وقد أكد مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ان استقبال صندوق المعونة طلبات التسجيل في برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 يكون من خلال الرابط المذكور ويستمر لنهاية شهر ديسمبر 2021، حيث على الجميع المسارعة في التسجيل بموقع صندوق المعونة الوطنية قبل انتهاء الموعد.