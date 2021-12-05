وفاة بوب دول صاحب المحاولات الثلاث لدخول البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وتغلب الراحل دول على إصابات خطيرة لحقت به فى الحرب العالمية الثانية، وصار شخصية بارزة فى الحياة السياسية الأميركية بأن شغل طويلا مقعدا فى مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهورى من ولاية كانساس، وكان مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة عام 1996، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح.

وأعلنت مؤسسة "إليزابيث دول" وفاة الرجل الذى يُقال إنه معروف بخفة ظل تراوحت بين إنكار الذات والسخرية اللاذعة، بحسب ما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وأعلن دول فى فبراير الماضى أن فحصا طبيا أثبت أنه مريض فى مرحلة متقدمة بسرطان الرئة، مضيفا أنه سيبدأ العلاج.

وقالت المؤسسة فى بيان على تويتر "بقلوب يعتصرها الألم نعلن أن السناتور روبرت جوزيف دول توفى فى وقت مبكر هذا الصباح"، مضيفة أن دول "خدم الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاص 79 عاما".

وسعى دول ثلاث مرات لشغل منصب الرئيس، وفاز بترشيح الحزب الجمهورى للمنافسة على المنصب فى عام 1996، لكنه خسر أمام الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون.

وكان دول مرشح الحزب الجمهورى لمنصب نائب الرئيس مع الرئيس جيرالد فورد فى عام 1976، لكنهما خسرا أمام المرشح الديمقراطى جيمى كارتر ونائبه والتر مونديل.

وقطع دول، المعروف بإشارته إلى نفسه بأنه الشخص الثالث، رحلة أمريكية تقليدية من فقر الكساد الكبير فى الثلاثينيات، مرورا بميدان القتال فى الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى أروقة السلطة الأمريكية.