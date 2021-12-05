التحالف ينشر مقاطع تثبت استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية

جدة - نرمين السيد - ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو تبرهن إجرام الحوثيين فى التستر بالمدنيين لتنفيذ هجماتهم الجبانة على المملكة والأعيان المدنية.

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