العراق وفرنسا يبحثان آفاق التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير التخطيط العراقى خالد بتال النجم، خلال لقائه اليوم الأحد، مع السفير الفرنسى لدى العراق أريك شوفاليه، عمق العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، ومناقشة وجهات النظر بينهما إزاء الكثير من القضايا.





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