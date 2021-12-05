الهند تسجل 9 حالات جديدة لمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الهندية - فى بيان نقله موقع "دى تى نيكست" الهندى، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون من عائلة واحدة فى ولاية "أدرش ناجار" بمدينة جايبور شمالى البلاد"، مضيفا أن المصابين عادوا للبلاد بعد زيارتهم لدولة جنوب إفريقيا.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة المصابين بالمتحور فى البلاد إلى 21 شخصا.

وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.